مع موجة البرد القارس.. الروس يلجأون إلى أحذية شعبية "فالينكي"

تحدثت دراسة عن ارتفاع ملحوظ في الطلب على الألبسة الشتوية بروسيا، وتحديدا على أحذية الشتاء التقليدية المصنوعة من اللباد "فالينكي"، وذلك في ظل موجة برد تشهدها بعض المناطق الروسية.

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وذكرت دراسة أجرتها شركة Wildberries، أكبر شركة روسية لتجارة التجزئة عبر الإنترنت، أن الطلب على الملابس الدافئة في روسيا ارتفع بشكل حاد مع بداية الطقس البارد.

واللافت في الدراسة أنها أشارت إلى قفزة في الطلب على أحذية الـ"فالينكي"، وهي أحذية شعبية روسية حافظت على رواجها على مر العقود، فهي تعتبر أفضل حذاء للوقاية من برد شتاء القارس.

وبناء على الدراسة فقد ارتفعت مبيعات أحذية الـ"فالينكي" في الفترة من 1 وحتى 20 ديسمبر الجاري بمقدار 2.5 مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كذلك أشارت الدارسة إلى تضاعف الطلب على الشالات الناعمة الروسية التقليدية.

وتتوافق نتائج الدراسة مع بيانات لخدمة "تشيك إندكس" والتي قالت إن نفقات المواطنين الروس على أحذية الشتاء التقليدية المصنوعة من اللباد ارتفعت بنسبة 13% مما كانت عليه سابقا.

وتشهد العاصمة الروسية موجة برد قارس، حيث شهدت موسكو أمس الأربعاء يوما باردا يعتبر الأبرد منذ بداية فصل الشتاء، إذ انخفضت درجة الحراراة إلى 20 تحت الصفر.

المصدر: نوفوستي