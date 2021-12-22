صعود "وول ستريت" مدعومة ببيانات اقتصادية إيجابية وأنباء مشجعة عن "أوميكرون"

صعدت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية يوم الأربعاء بعد صدور بيانات اقتصادية إيجابية وأنباء مشجعة عن مدى شدة متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا الذي يجتاح العالم.

وسجلت "وول ستريت" مكاسب لثانية جلسة على التوالي مع تصاعد التقلبات في الشهر الأخير من العام المنتهي.

وحسب بيانات أولية، أنهى المؤشر ستاندر اند بورز 500 جلسة التداول مرتفعا 47.50 نقطة، أو 1.02 بالمئة، إلى 4696.73 نقطة في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 180.81 نقطة، أو 1.18 بالمئة، ليغلق عند 15521.89 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 262.58 نقطة، أو 0.74 بالمئة، إلى 35755.28 نقطة.

وقفزت أسهم تسلا أكثر من سبعة بالمئة وهو ما أعطى دفعة للمؤشرين ستاندرد آند بورز 500 وناسداك.

وقال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لعملاق صناعة السيارات الكهربائية إنه باع "قدرا كافيا من الأسهم في أعقاب بضعة أسابيع من مبيعات لأسهمه في الشركة".

المصدر: رويترز