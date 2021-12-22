البنك المركزي الصيني ينفي اعتقال مسؤول زور 314 مليون دولار

نفى البنك المركزي الصيني الشائعات المتداولة حول أن مسؤولا كبيرا قيد الاحتجاز بعد أن زور ما قيمته 314 مليار دولار من الأوراق النقدية.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن الشخص المشار إليه هو تشين ياومينغ، أحد المسؤولين عن سك النقود في الصين، لكنه اعتقل أخيرا للاشتباه في ارتكابه "جرائم خطيرة" غير محددة، مشيرة إلى أن احتجاز تشين بات أحد الموضوعات الأكثر شيوعا على منصة "وايبو" الصينية، حيث تكهن البعض بأن السبب هو أن المسؤول كان يطبع عملات ورقية بنفس الأرقام التسلسلية مثل الأوراق النقدية الأخرى الرسمية.

من جهته، قال بنك الشعب الصيني في بيان، إن الشائعات حول طبع ما قيمته تريليونا يوان (314 مليار دولار) من هذه الأوراق النقدية كاذبة، مشددا على أن طباعة أوراق الرنمينبي (اليوان) تتبع عملية صارمة وتنفذ دائما وفقا للقوانين واللوائح.

وبحسب "بلومبيرغ" فإن تزوير مبلغ بهذا القدر (تريليوني يوان من الأوراق النقدية) سيكون أمرا فريدا ومروعا من نوعه حقا، حيث أن أكبر ورقة نقدية في الصين هي 100 يوان.

ويعني هذا أن تزوير مبلغ تريليوني يوان يحتاج إلى التلاعب بطباعة 20 مليار ورقة نقدية على الأقل. وأيضا يعادل هذا المبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2020، ويعادل حجم اقتصادات أخرى حول العالم أو الاحتياطات النقدية الأجنبية لدى عشرات الدول معا.

المصدر: "بلومبيرغ"