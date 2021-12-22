مصر تنفق 91 مليار جنيه خلال 7 سنوات في قطاع واحد

قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن إجمالي استثمارات المشروعات التي تمت وجار تنفيذها بالصعيد خلال سبع سنوات، بلغت 91 مليار جنيه.

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وأضاف الملا خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، أن الـ91 مليار جنيه مقسمة ما بين 34 مليار جنيه مشروعات منفذة و57 مليار جنيه مشروعات جار تنفيذها.

وأوضح أن فترة تنفيذ مجمع إنتاج البنزين كانت 40 شهرًا ومتوسط أعداد العمالة اليومية أثناء التنفيذ يصل لـ2000 عامل، وساعات العمل الآمنة دون إصابات 18 مليون ساعة.

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى، في نطاق إقليم الصعيد.

المصدر: القاهرة 24