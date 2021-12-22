المركزي التركي يكشف عن تدخلاته في سوق العملات

كشف البنك المركزي التركي، اليوم الأربعاء، عن تدخلاته في سوق العملات المحلية لدعم الليرة التي انهارت أمام الدولار في وقت سابق.

وأعلن المركزي التركي أنه باع في تاريخ 1 ديسمبر الجاري عملات أجنبية بقيمة 844 مليون دولار، وذلك في إطار تدخلاته المباشرة في سوق العملات.

وخلال الشهر الجاري تدخل المركزي التركي خمس مرات لوقف انهيار الليرة، حيث قام بطرح عملات لدعم العملة التركية.

وتحسن سعر صرف العملة التركية أمام نظيرتها الأمريكية بعد إعلان الحكومة التركية عن مجموعة إجراءات لدعم العملة الوطنية.

ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" فقد تراجع سعر صرف الدولار، بحلول الساعة 15:30 بتوقيت موسكو، بنسبة 1.38% إلى 12.3155 ليرة.

Bloomberg

المصدر: تاس + بلومبرغ