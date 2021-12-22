لبنان: من الممكن توقيع اتفاق الكهرباء مع الأردن قريبا والاتفاق مع مصر يتطلب محادثات حول قانون "قيصر"

كشفت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن أجواء التقدم الحاصل في ملف الكهرباء، لافتة إلى إمكانية توقيع الاتفاق مع الأردن قريبا.

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جاء ذلك خلال اجتماع رأسه رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، خصص للبحث في مشاريع البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء في لبنان وإصلاحه.

وبحسب رئاسة مجلس الوزراء، قال وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض: "إنه لقاء دوري من أجل وضع الرئيس في أجواء التقدم الحاصل في ملف الكهرباء، من إمكان توقيع الاتفاق مع الأردن قريبا قد يكون قبل نهاية العام، إلى توقيت توقيع الاتفاق مع مصر الذي يشترط ألا يتنافى مع "قانون قيصر" وهذا الأمر يتطلب محادثات مع الجانب المصري".

وأضاف فياض: "تطرقنا كذلك لشروط التمويل من البنك الدولي وأغلبها شروط إصلاحية تتعلق بحسن الاستمرارية الإدارية والمالية لمؤسسة كهرباء لبنان مع وجود خطة طويلة الأمد للقطاع على أن تطبق ضمن جدول زمني لا يتخطى الأشهر الأولى من بداية العام".

وأكمل: "المطلبان الأساسيان على المستوى السياسي هما، الإعفاء من قانون قيصر وهذا ما يعمل عليه المصريون والأميركيون، والتمويل من البنك الدولي الذي يتقدم كثيرا وسيصل إلى خواتيمه في الأشهر الأولى من السنة الجديدة".

المصدر: RT