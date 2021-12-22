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بوتين يتحدث عن إجراءات اضطرارية لدعم الاقتصاد

مال وأعمال

بوتين يتحدث عن إجراءات اضطرارية لدعم الاقتصاد
Sputnik
صورة تعبيرية
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قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن السلطات الروسية اضطرت بعد ظهور وباء فيروس كورونا المستجد، إلى اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة بدعم الاقتصاد الوطني.

وذكر الرئيس بوتين، خلال لقاء مع أليكسي ربيك رئيس الاجتماعية لعموم روسيا "روسيا الأعمال"، أن السلطات قامت بضخ طفيف للأموال في الاقتصاد الوطني.

وشدد الرئيس الروسي، على أنه تم تنفيذ ذلك بحذر وعقلانية.

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وردا على قول ربيك إن عددا من الدول الأجنبية لا تتصرف بمسؤولية كبيرة وتطبع النقود وتلقي بها في الاقتصاد، أضاف بوتين: "كان علينا أيضا اتخاذ عدد من الإجراءات وتعلق بعضها بضخ غير كبير، ولكن ما العمل. لقد فعلنا ذلك بحذر كبير".

المصدر: نوفوستي

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