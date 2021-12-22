"نافتوغاز أوكرانيا" تشتكي عملاق الغاز الروسي

دعت شركة الطاقة "نافتوغاز أوكرانيا" المفوضية الأوروبية لإلزام الشركة الروسية "غازبروم" بطرح كميات إضافية من الغاز للبيع، مع العلم أن الشركة الروسية تفي بجميع التزاماتها.

وتدعو الشركة الأوكرانية المفوضية الأوروبية لإلزام الشركة الروسية لطرح كميات كبيرة من الغاز الطبيعي للبيع ليتم تسليمها على الحدود الأوكرانية الروسية أو على الحدود بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي.

وأشارت الخدمة الصحفية لشركة "نافتوغاز أوكرانيا" إلى أنه تمت مطالبة المفوضية الأوروبية باتخاذ مجموعة من التدابير العاجلة بهذا الشأن.

وفي وقت سابق، أكدت شركة "غازبروم" الروسية أنها تفي بعقود توريد الغاز إلى أوروبا بشكل كامل، وهو أمر أكده مسؤولون في المفوضية الأوروبية.

وتشهد أوروبا ارتفاعا في أسعار الغاز في ظل ارتفاع الطلب وتراجع مخزونات الوقود الأزرق الأرضية، وصعدت أسعار الغاز في أوروبا إلى مستويات تاريخية أمس حيث تجاوزت مستوى 2000 دولار لكل ألف متر مكعب، لكنها تراجعت عن هذا المستوى اليوم.

المصدر: نوفوستي