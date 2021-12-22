بيسكوف يعلق على مسألة فرض قيود أمريكية جديدة على روسيا

علق الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف على تقارير تحدثت عن احتمال فرض الولايات المتحدة حظرا على توريد منتجات إلى روسيا مثل الهواتف الذكية وأجزاء الطائرات.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء ردا على سؤال بهذا الشأن: "مصدر التقارير التي تحدثت عن فرض حظر محتمل على توريد الهواتف الذكية وأجزاء الطائرات إلى روسيا غير معروف، لذلك لا يوجد شيء هناك للتعليق".

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام، نقلا عن مصدر في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة تدرس فرض قيود على روسيا في حال تفاقم الوضع في أوكرانيا.

ووفقا للمصدر فإن القيود يمكن أن تطال إمدادات الهواتف الذكية وأجزاء الطائرات إلى روسيا، وأشار إلى أن هذه القيود ستتم مناقشتها في اجتماع لكبار المسؤولين في الولايات المتحدة، واصفا هذه القيود بأنها ستكون غير مسبوقة في روسيا.

المصدر: نوفوستي