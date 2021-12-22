رئيس الحكومة: روسيا أكبر قوة في مجال الطاقة

أشاد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، بقطاع الطاقة الروسي، واصفا روسيا بأنها أكبر قوة في مجال الطاقة.

وهنأ رئيس الحكومة الروسي العاملين والمحاربين القدامى، في رسالة تهنئة نشرت اليوم على موقع مجلس الوزراء، بمناسبة يومهم المهني، وأشاد بإنجازاتهم المهنية.

وجاء في الرسالة: "أهنئكم على إجازتك المهنية بيوم مهندس الطاقة. روسيا هي أكبر قوة في مجال الطاقة، حيث تمتلك نظاما فريدا للطاقة. روسيا من الدول الرائدة في توليد الكهرباء وتزويدها بالسوق العالمية".

كما أشار رئيس الوزراء الروسي إلى أن نمو الاقتصاد وتشغيل الصناعة والزراعة والنقل والمستشفيات والعيادات ورفع مستوى معيشة الملايين من المواطنين الروس يعتمد على موثوقية نظام الطاقة في روسيا.

وأكد ميشوستين على أن المهارة والخبرة والتفاني في التقاليد المهنية ستساعد العاملين في قطاع الطاقة الروسي على تنفيذ الخطط وتحقيق نجاحات جديدة.

المصدر: نوفوستي