"أبوظبي للاستثمار" تستحوذ على 10% من وحدة "سيمبرا إنرجي" مقابل 1.8 مليار دولار

أعلنت شركة "سيمبرا إنرجي" المتخصصة في البنية التحتية للطاقة يوم الثلاثاء أنها ستبيع عشرة في المئة من حصتها في وحدة "سيمبرا إنفراستراكتشر بارتنرز" التابعة لها.

وأضافت شركة "سيمبرا إنرجي" الأمريكية أنها ستبيع تلك الحصة لوحدة تابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار مقابل 1.785 مليار دولار نقدا.

وأفادت الشركة أيضا بأنها ستستخدم عائدات البيع لتمويل النفقات الرأسمالية في مرافقها وإعادة شراء أسهم بقيمة 500 مليون دولار.

وتتوقع Sempra Energy أن يتم إغلاق الصفقة مع أكبر صندوق للثروة السيادية في الإمارات العربية المتحدة العام المقبل.

وفي أبريل، وافقت الشركة على بيع حصة 20% لشركة الاستثمار العالمية الأمريكة KKR مقابل 3.37 مليار دولار.

المصدر: رويترز