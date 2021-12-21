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"بيتكوين" تعود للارتفاع فوق 48 ألف دولار

مال وأعمال

Reuters
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عادت أسعار العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" إلى مسار تصاعدي بعد تذبذب سجلته أسعارها اليوم، لتحقق ارتفاعا عن يوم أمس بنحو 3.8 في المئة.

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وتجاوزت قيمة بيتكوين مساء اليوم الثلاثاء 48 ألف دولار، لتسجل 48479 دولارا.

وكانت العملة الرقمية الأكثر شهرة تجاوزت في وقت سابق من اليوم حاجز 49 ألف دولار.

وكانت البيتكوين وصلت إلى أعلى مستوى لها في العام الجاري، يوم 8 من نوفمبر الماضي، لتسجل  67566 دولارا، وفقا لبيانات "بلومبرغ".

 

المصدر: RT + بلومبرغ

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