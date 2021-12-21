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مصر تفرض رسوم "مكافحة إغراق نهائية" على الواردات التركية

مال وأعمال

مصر تفرض رسوم
Reuters
مصر تفرض رسوم "مكافحة إغراق نهائية" على الواردات التركية
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أعلنت وزارة التجارة والصناعة في مصر يوم الثلاثاء فرض رسوم "مكافحة إغراق" نهائية على الواردات التركية التي تندرج تحت بنود محددة من التعريفة الجمركية المنسقة.

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وأفادت صحيفة "الأهرام" المصرية بأن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أصدرت قرارا بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصرية من قطاعات الـ"يو بي في سي" (UPVC) ذات منشأ أو المصدرة من تركيا.

وجاء في القرار أنه به لمدة 5 أعوام اعتبارا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وقال إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية بالوزارة، إن القرار جاء بناءا على توصية اللجنة الاستشارية  المختصة والتوصيات التي توصل إليها القطاع بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة خلال شهر ديسمبر من عام 2020 على بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات المغرقة من هذه الأصناف من تركيا.

وأشار إبراهيم السجيني إلى أنه وبعد دراسة وتحليل جميع البيانات توصل القطاع إلى أن الواردات من المنتج محل التحقيق ترد بأسعار مغرقة وبهامش إغراق تتراوح بين 8% و10% من القيمة CIF وهو الأمر الذى يؤكد توافر العلاقة السببية بين الواردات المغرقة من هذه الدولة وبين الضرر الواقع على الصناعة المحلية.

المصدر: صحيفة "الأهرام" المصرية

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