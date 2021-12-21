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متوسط أعمار الكويتيين يسجل ارتفاعا بنحو 0.14 في المئة

مال وأعمال

متوسط أعمار الكويتيين يسجل ارتفاعا بنحو 0.14 في المئة
AFP
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ارتفع متوسط أعمار الكويتيين بنسبة 0.14 في المئة خلال العام الجاري مقارنة بمثيله لعام 2020، ليصل إلى 75.6 عام.

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ووفقا لإحصاءات منصة "ماكروتريندز" الأميركية، فإن متوسط أعمار الكويتين في العام 2020 كانت عند مستوى 75.5 عام.

وأضافت صحيفة "الراي" الكويتية نقلا عن المنصة، أن المعدل نفسه سجلته الدولة عام 2019، مقارنة بالعام الذي سبقه، إذ سجل متوسط أعمار الكويتيين في ذلك العام 75.4 عام، فيما كان المتوسط 75.3 في 2018.

وكان متوسط أعمار الكويتيين عام 2001 يعادل 73.18 عام، وكان ذلك المتوسط يشهد زيادات سنوية.

 

المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية

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