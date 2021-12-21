بعد عامين من السجن بذريعة مخالفة العقوبات الأمريكية.. إطلاق سراح رجل أعمال روسي

عاد رجل الأعمال الروسي أوليغ نيكيتين، اليوم الثلاثاء، إلى أرض الوطن بعد قضائه بالسجن في الولايات المتحدة 28 شهرا بذريعة انتهاك العقوبات الأمريكية.

ورجل الأعمال نيكيتين هو المدير العام للشركة الروسية KS Engineering، وتمت إدانته في الولايات المتحدة بانتهاك ضوابط التصدير.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "كوميرسانت" فإن نيكيتين يعد أول مواطن روسي يدان في الولايات المتحدة بحجة انتهاك العقوبات المفرضة على روسيا، وتحديدا الالتفاف على العقوبات المفروضة.

وكانت محكمة أمريكية في ولاية جورجيا قد أدانت نيكيتين في صيف 2019 بانتهاك قواعد التصدير الأمريكية، حيث حاول شراء توربينات طاقة من طراز Vectra-40G، التي تستخدم لتوليد الكهرباء في المنشآت الصناعية المستقلة.

وبناء على التحقيقات الأمريكية فإن رجل الأعمال الروسي حاول الالتفاف على العقوبات الأمريكية من خلال شراء التوربينات عبر وسطاء، وقامت السلطات الأمريكية باستدراج رجل الأعمال إلى الولايات المتحدة بواسطة وسيط لتحاكمه وتسجنه.

المصدر: وكالات