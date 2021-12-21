السعودية.. إصدار أمر ملكي يتعلق بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن إصدار أمر ملكي بتحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح.
وأشارت "واس" إلى أن هذا الأمر الملكي يأتي "في خطوة تهدف لانطلاق برنامج تحوّل شامل لجعله من أفضل المراكز الصحية في العالم".
وأوضحت أن "التحول يهدف إلى تطوير خدمات المستشفى وسعته وإنتاجه البحثي بشكل مستدام، وممكن رئيس لرحلة التحول لتحقيق المستهدف، تماشيا مع أهداف رؤية السعودية 2030، وفتح فروع له وتقديم خدماته للجميع بشكل أكبر، للارتقاء بجودة الحياة".
#عاجل— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 21, 2021
التحول يهدف إلى تطوير خدمات المستشفى وسعته وإنتاجه البحثي بشكل مستدام، وممكن رئيس لرحلة التحول لتحقيق المستهدف، تماشيًا مع أهداف #رؤية_السعودية_2030 ، وفتح فروع له وتقديم خدماته للجميع بشكل أكبر؛ للارتقاء بجودة الحياة.#واس
المصدر: "واس"
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