مصر.. توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع صناعي متكامل لإنتاج الميثانول والأمونيا بالعين السخنة

شهد المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع "الشركة العالمية للميثانول ومشتقاته".

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وجاءت مراسم توقيع عقد هذا المشروع، الذي يعد أكبر مجمع صناعي متكامل لإنتاج الميثانول والأمونيا ومشتقاته بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، في إطار تحقيق استراتيجية الهيئة 2020-2025 التي ترتكز على توطين صناعات محددة داخل مناطقها منها صناعات قطاع البتروكيماويات داخل منطقة السخنة المتكاملة.

ويأتي التوقيع بهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الميثانول والأمونيا، حيث يقام المشروع على مساحة 2 مليون متر مربع ضمن الحيز الجغرافي لشركة التنمية الرئيسية أحد أهم مطوري المنطقة الاقتصادية بالقطاع الجنوبي بالعين السخنة، بالإضافة إلى مساحات تخزينية للمجمع بميناء السخنة بمساحة 50 ألف متر مربع لتحقيق التكامل المطلوب بين المنطقة الصناعية والميناء بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2.6 مليار دولار، تنفذ على مرحلتين الأولى ثلاث سنوات تنتهي في 2025 بتكلفة استثمارية حوالي 1.6 مليار دولار والمرحلة الثانية تقدر تكلفتها الاستثمارية بحوالي مليار دولار تنفذ على ثلاث سنوات، ويعد الغرض من هذا المجمع الصناعي هو تحقيق قيمة مضافة في هذه الصناعة، بالإضافة إلى خلق فرص تصديرية للمواد المنتجة، وتوطين هذه الصناعة حيث أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة من المرحلة الأولى من المشروع هي مليون طن ميثانول و400 ألف طن أمونيا سنويا .

وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية أن مجمع "العالمية للميثانول" يوفر حوالي 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، تحقيقا لمرتكزات رؤية المنطقة الاقتصادية في توفير مليون فرصة عمل بحلول 2030، وهو دوما الهدف المنشود للمنطقة في تعاقدات والتزامات الهيئة مع شركائها، لافتا إلى أن أعمال التطوير الجارية بميناء السخنة تساهم في سهولة عمليات تصدير المنتجات البتروكيماوية للخارج لقرب وتكامل المنطقة الصناعية والميناء الذي يعد أهم الموانئ المحورية على البحر الأحمر.

الجدير بالذكر، أن هيكل مؤسسي مجمع العالمية للميثانول يضم كبرى الشركات المحلية العاملة في مجال البتروكيماويات وهي شركة أبو قير للأسمدة وشركة حلوان للأسمدة وشركة "الأهلي كابيتال" إحدى الشركات المتخصصة في الاستشارات المالية، وهو أكبر مجمع لصناعات الميثانول ومشتقاته في المنطقة الصناعية بالسخنة.

المصدر: RT