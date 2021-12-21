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الكرملين يعلق على مسألة تراجع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر "يامال - أوروبا"

مال وأعمال

الكرملين يعلق على مسألة تراجع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر
Sputnik
صورة تعبيرية
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تحدث الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن أسباب انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر خط "يامال - أوروبا".

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ملء الأنبوب الثاني من
ملء الأنبوب الثاني من "السيل الشمالي-2" بالغاز

وردا على سؤال حول سبب انخفاض إمدادات الغاز عبر "يامال - أوروبا" وعن وجود صلة بين ذلك ومشروع "السيل الشمالي- 2"، أكد بيسكوف أن مسألة إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "يامال - أوروبا" أمر تجاري، ودعا إلى توجيه الاستفسارات إلى شركة "غازبروم" الروسية.

وقال للصحفيين اليوم الثلاثاء: "لا (توجد علاقة) المسألة تجارية، لذلك يجب طرح أسئلة عن الأسباب لشركة (غازبروم)".

ويمر خط أنابيب الغاز عبر "يامال - أوروبا" عبر أراضي 4 دول وهي: روسيا وبيلاروس وبولندا وألمانيا. والطاقة التصميمية للأنبوب 32.9 مليار متر مكعب متر من الغاز سنويا.

بالإضافة لهذا الخط تقوم روسيا بتصدير الغاز الطبيعي عبر مسارات أخرى مثل "السيل الشمالي-1" وأوكرانيا و"السيل التركي"، ويتم الآن إصدار التصاريح الألمانية اللازمة لبدء ضخ الغاز عبر "السيل الشمالي-2"، الذي هو عبارة عن أنبوبان غاز من روسيا إلى ألمانيا تم مدهما عبر قاع بحر البلطيق.

المصدر: نوفوستي

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