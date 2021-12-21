تعاف ملحوظ لليرة التركية أمام الدولار بعد قرارات لأردوغان
Reuters
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عوضت العملة التركية اليوم، بعض خسائرها التي منيت بها مؤخرا وجرى تداولها أمام الدولار دون مستوى 12 ليرة، وجاء ذلك بعد مجموعة من القرارات أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وبحلول الساعة 09:11 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بنسبة 13.02% إلى 11.5916 ليرة، ويأتي ذلك بعد أن كانت الليرة قد سجلت أمس قراءة فوق مستوى 17 ليرة.
Bloomberg
يتبع..
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