استقرار معدل البطالة بين المواطنين السعوديين

أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين استقر عند 11.3% في الربع الثالث من العام دون تغيير عن الشهور الثلاثة السابقة.

وتعمل السعودية على تنفيذ إصلاحات اقتصادية منذ 2016 لإتاحة ملايين من فرص العمل وتهدف لتقليص البطالة إلى سبعة في المئة بحلول 2030 غير أن هذه الخطط اضطربت بسبب جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى هبوط أسعار النفط بشدة العام الماضي.

وكان معدل البطالة بلغ مستوى قياسيا عند 15.4% في الربع الثاني من العام الماضي، لكنه تراجع بسرعة منذ ذلك الحين وبلغ مستوياته قبل الجائحة في الربع الأول من العام الحالي.

المصدر: رويترز