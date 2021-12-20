استقرار معدل البطالة بين المواطنين السعوديين
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rzyt
أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين استقر عند 11.3% في الربع الثالث من العام دون تغيير عن الشهور الثلاثة السابقة.
وتعمل السعودية على تنفيذ إصلاحات اقتصادية منذ 2016 لإتاحة ملايين من فرص العمل وتهدف لتقليص البطالة إلى سبعة في المئة بحلول 2030 غير أن هذه الخطط اضطربت بسبب جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى هبوط أسعار النفط بشدة العام الماضي.
وكان معدل البطالة بلغ مستوى قياسيا عند 15.4% في الربع الثاني من العام الماضي، لكنه تراجع بسرعة منذ ذلك الحين وبلغ مستوياته قبل الجائحة في الربع الأول من العام الحالي.
المصدر: رويترز
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.