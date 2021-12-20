 
مباشر

"توازن" الإماراتي يستثمر في شركة روسية لتطوير طائرات بدون طيار

مال وأعمال

Sputnik
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rzy9

تحدث وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف، عن الاستثمارات والمشاريع المشتركة بين صناديق إماراتية والشركة الروسية "مروحيات روسيا".

إقرأ المزيد
"توازن" الإماراتي يستثمر في "مروحيات روسيا"

وقال إن الصناديق الإماراتية ليسوا مساهمين في شركة "مروحيات روسيا" بل هم مساهمون بنسبة 50% مع "مروحيات روسيا" في شركة مستقلة لتطوير مروحيات خفيفة من طراز VRT-500 وطائرات بدون طيار VRT-300.

وفي فبراير 2017، تم توقيع اتفاقية بقيمة 300 مليون دولار لبيع حصة بنسبة 12% في "مروحيات روسيا" إلى كونسورتيوم يضم الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومستثمرين عرب.

وفي وقت سابق، أصبح معروفا أن شركة توازن الإماراتية أكملت صفقة للاستحواذ على حصة 50% في مكتب التصميم الروسي VR-Technologies التابع لـ"مروحيات روسيا"، ويقوم المكتب بتطوير مروحيات خفيفة متعددة الأغراض من طرازي VRT-500 وVRT-300.

وفي هذا الصدد أوضح مانتوروف إلى أن المستثمرين من الإمارات خرجوا من "مروحيات روسيا" مقابل الحصول على حصة 50% في مكتب VR-Technologies.

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا