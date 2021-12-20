للمرة الأولى في 20 شهرا.. الصين تخفص سعر الفائدة الأساسي على الإقراض

خفض البنك المركزي الصيني، اليوم الاثنين، سعر الفائدة الأساسي على الإقراض لأول مرة منذ 20 شهرا وذلك في محاولة لدعم النمو في ظل تباطؤ الاقتصاد.

وأشار المركزي الصيني في بيان إلى أن سعر الفائدة الأساسي للإقراض لمدة عام تم تخفيضه إلى 3.8%، وهو أول انخفاض منذ أبريل 2020.

كذلك لفت البيان إلى أن سعر الفائدة على القروض لمدة خمس سنوات لم يتغير وظل عند مستوى 4.65%.

المصدر: تاس