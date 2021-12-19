الجوازات السعودية تصدر تعليمات بخصوص تأشيرات العمالة الوافدة

شددت المديرية العامة للجوازات السعودية، على أصحاب الأعمال من السعوديين، بعدم الاكتفاء بمنح المقيمين من العمالة تأشيرة "الخروج النهائي" فقط، بل متابعته حتى مغادرتهم المملكة.

وأكدت، أنه "في حال عدم معرفة أصحاب الأعمال مقرا للعمالة الممنوحة لها تأشيرة الخروج النهائي، فيجب عليهم إلغاء التأشيرة وتسجيل (بلاغ تغيب)".

وأفادت، بأنه "يمكن لصاحب العمل إصدار بلاغ تغيب عبر (أبشر) آليا، وفق شروط، أهمها أن تكون هوية المقيم سارية الصلاحية، ويكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول، وأنه يمكن إلغاء بلاغ التغيب خلال 15 يوما فقط عبر خدمة (تواصل) على (أبشر)، وأن لا تكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل، إذا تجاوز بلاغ التغيب 15 يوما لا يتم إلغاؤه نهائيا".

وكشفت الجوازات، أنه "بإمكان أصحاب العمل الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة (الخروج النهائي) خلال فترة التجربة والتي تستمر لـ90 يوما للعمالة المنزلية عبر منصة (أبشر) الإلكترونية لمن لم يصدر له هوية مقيم".

وشددت على أن "الشروط المحددة للتأشيرة تنص على أن لا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 عامل، وأن لا يكون العامل مسجلا كمتوفى أو متغيبا عن العمل أو خارج المملكة، مع خلو سجل العامل من المخالفات المرورية، وأن صلاحية جواز سفر العامل يجب أن تكون 60 يوما أو أكثر".

المصدر: "عكاظ"