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وزير المالية التركي يطلع اتحاد المصارف وآخرين على نموذج اقتصادي جديد

مال وأعمال

وزير المالية التركي يطلع اتحاد المصارف وآخرين على نموذج اقتصادي جديد
Reuters
تركيا
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قال اتحاد المصارف في تركيا يوم السبت إن وزير المالية نور الدين النبطي أطلع الاتحاد وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية ومديري البنوك الحكومية على النموذج الاقتصادي الجديد.

ووضعت الحكومة التركية النموذج الاقتصادي الجديد ذي أسعار الفائدة المنخفضة وذلك بعد أن هوت عملة الليرة إلى مستويات قياسية.

وقال اتحاد المصارف في بيان "ستواصل بنوكنا استخدام مواردها لتلبية الاحتياجات المالية للأسر وقطاع المعاملات الحقيقي ضمن آلية السوق الحرة".

ووصلت الليرة إلى مستوى منخفض جديد تجاوز 17 مقابل الدولار الأمريكي يوم الجمعة بعد تصاعد المخاوف من دوامة تضخمية ناجمة عن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان الجديدة في مواجهة ارتفاع الأسعار.

المصدر: رويترز

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