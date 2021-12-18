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وزير المالية المصري ينفي أنباء التلاعب بأسعار الفائدة في البنوك

مال وأعمال

وزير المالية المصري ينفي أنباء التلاعب بأسعار الفائدة في البنوك
Reuters
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نفى وزير المالية المصري محمد معيط ما يثار أو يتردد حول التلاعب في أسعار الفائدة بالبنوك المصرية.

وأضاف معيط عبر قناة "الحدث اليوم" أن "سعر الفائدة في مصر يتم تحديده من خلال البنك المركزي ولجنة السياسات النقدية".

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وأوضح أن أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض بالبنوك ثابتة ولم تتغير.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT

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