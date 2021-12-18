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مصرف الإمارات المركزي يمدد خطة الدعم الاقتصادي المستهدف حتى 30 يونيو

مال وأعمال

مصرف الإمارات المركزي يمدد خطة الدعم الاقتصادي المستهدف حتى 30 يونيو
Reuters
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أعلن مصرف الإمارات المركزي اليوم السبت أنه مدد عدة إجراءات ضمن خطة الدعم الاقتصادي المستهدف حتى 30 يونيو لدعم التعافي المستمر لاقتصاد البلاد.

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وقال المصرف في بيان إنه مدد برنامج خطة الدعم الخاص بالإقراض والتمويل الجديد، وكذلك إجراءات التخفيف الاحترازية على متطلبات احتياطي رأس المال والسيولة ومصادر التمويل المستقرة.

المصدر: رويترز

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