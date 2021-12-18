مصرف الإمارات المركزي يمدد خطة الدعم الاقتصادي المستهدف حتى 30 يونيو
Reuters
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أعلن مصرف الإمارات المركزي اليوم السبت أنه مدد عدة إجراءات ضمن خطة الدعم الاقتصادي المستهدف حتى 30 يونيو لدعم التعافي المستمر لاقتصاد البلاد.
وقال المصرف في بيان إنه مدد برنامج خطة الدعم الخاص بالإقراض والتمويل الجديد، وكذلك إجراءات التخفيف الاحترازية على متطلبات احتياطي رأس المال والسيولة ومصادر التمويل المستقرة.
المصدر: رويترز
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