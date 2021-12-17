الملياردير المصري نجيب ساويرس يتجه لبيع حصته في شبكة "يورونيوز" لشركة برتغالية

قالت شركة البث الأوروبية المتعثرة "يورونيوز" إن الملياردير المصري نجيب ساويرس الذي يملك الحصة المهيمنة فيها، يتجه لبيع حصته لشركة "ألباك كابيتال" الاستثمارية البرتغالية.

وتعاني "يورونيوز" التي تأسست في أعقاب حرب الخليج عام 1990 لتكون "سي إن إن أوروبية" من هبوط في عائداتها الإعلانية.

وقالت "يورونيوز" إن "ألباك" ستحوز بموجب خطاب نوايا الحصة المملوكة لشركة "ميديا غلوب نتويركس القابضة" التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها والمملوكة لساويرس، وهي الحصة التي تبلغ نسبتها 88 في المئة من الأسهم بمبلغ غير معلن.

وقال مايكل بيترز الرئيس التنفيذي لـ"يورونيوز" "إنه يجب إتمام الصفقة بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل".

وستبقى الحصة المتبقية ونسبتها 12 في المئة من الأسهم في أيدي تحالف من شركات البث العامة والسلطات المحلية مثل "فرانس تليفيجن" وشركة "آر.إيه.آي" الإيطالية ومؤسسة أبو ظبي للاستثمار الإعلامي.

واعتادت "يورونيوز" أن تكون مملوكة لتحالف يضم القنوات الأوروبية المملوكة لعدد من الدول قبل أن يهيمن عليها ساويرس عام 2015.

وصرح بيترز بأن هذا الرقم يمكن أن يتغير في الوقت الذي تعتزم فيه "يورونيوز" زيادة رأسمالها لجمع تمويلات جديدة.

وأفاد الرئيس التنفيذي بأن مبيعات "يورونيوز" من الإعلانات هوت بنسبة 40 في المئة في عام 2020 في أعقاب جائحة كوفيد-19 وأن الشركة سجلت 16 مليون يورو خسائر في ذلك العام.

وتتوقع الشركة التي تتخذ من ليون مقرا لها خسائر تتراوح بين 13 و14 مليون يورو في 2021 وأن يبلغ إجمالي عائدها 62 مليون يورو.

وبين بيترز الذي سيترك منصب الرئيس التنفيذي لـ"يورونيوز" ليصبح رئيسا للشركة، أنه يتوقع أن تتراجع الخسائر السنوية إلى نحو ثمانية ملايين دولار في عام 2022 بسبب تدفقات جديدة من العائدات التي ترجع إلى اتفاقات امتيازات تجارية وشراكات.

المصدر: رويترز