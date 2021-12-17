بوتين: سوق روسيا لحصص انبعاثات الكربون تقدر بـ50 مليار دولار

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السوق الروسية لتجارة حصص انبعاثات الكربون تقدر بـ50 مليار دولار، وأن روسيا تحظى بميزات تنافسية في هذا المجال.

وقال بوتين خلال الدورة الـ30 لمؤتمر الاتحاد الروسي للصناعيين وأرباب العمل، إن "السوق الروسية لتجارة الحصص الكربونية تقدر بحوالي 50 مليار دولار، وهنا ما يمكن العمل عليه والتفكير فيه، علما بأن لدينا ميزات تنافسية جدية في هذا المجال".

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وتابع: "علينا أن نسعى لضمان اتخاذ قرارات عادلة ومبررة على الساحة الدولية، تجعل القرارات المتعلقة بحركة البضائع عبر الحدود بعيدة عن المنافسة غير النزيهة. نحن سنعمل على ذلك، ولدينا مؤيدون كثيرون في منظمة التجارة العالمية وخارجها".

وأشار بوتين إلى أن بين الميزات التنافسية الروسية في مجال المناخ الطاقة الكهرمائية والطاقة الذرية، إضافة إلى الغابات.

وأكد أن تحقيق روسيا الحياد الكربوني بحلول عام 2060 أمر واقعي، وهذا يوفر فرصا إضافية لأوساط الأعمال.

المصدر: تاس