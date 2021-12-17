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ارتفاع الذهب مدفوعا بمخاوف "أوميكرون" والتضخم

مال وأعمال

ارتفاع الذهب مدفوعا بمخاوف
Globallookpress
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تخطى الذهب عتبة الـ1800 دولار بعد أن دفعت مخاوف ازدياد إصابات "أوميكرون" والتضخم في العالم المستثمرين نحو التوظيف في الملاذات الآمنة.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 3.0 في المئة إلى 1804.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 16:01 بتوقيت غرينتش وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 5.0 في المئة إلى 1807.30 دولار للأوقية.

وصعدت الفضة 0.2 في المئة إلى 22.51 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 3.1 في المئة إلى 1783.47 دولار، وارتفع البلاتين 0.5 في المئة إلى 941.04 دولار للأوقية.

 المصدر: رويترز

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