أفادت الشركة المسؤولة عن مشروع "السيل الشمالي-2"، بأنه تم اليوم البدء بإجراءات ملء الأنبوب الثاني من "السيل الشمالي-2" بالغاز الطبيعي.

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وقالت الشركة في بيان: "على غرار الإجراء الذي تم تنفيذه في الأنبوب الأول، سيتم تعبئة الأنبوب الثاني اليوم بالغاز بشكل تدريجي من أجل تحقيق المستوى المطلوب من الحجم والضغط".

وفيما يتعلق بموعد تدشين "السيل الشمالي-2"، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن موسكو لم تحدد موعدا محددا لإدخال خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" قيد الخدمة. وأشار إلى أن مسألة إطلاق "السيل الشمالي-2" تعتمد على المنظم الألماني.

وكان المنظم الألماني قد طالب في نوفمبر الماضي، "نورد ستريم-2"، الشركة المسؤولة عن تشغيل مشروع الغاز الروسي "السيل الشمالي-2"، بتسجيل شركة تابعة لها بألمانيا، وأشار إلى أن إجراءات اعتماد المشروع ستستمر بعد تنفيذ هذه الخطوة.

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، يمتدان من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الغاز الروسية "غازبروم" الانتهاء بشكل كامل من مد أنبوبي المشروع. والآن يجري العمل على إصدار التصاريح الألمانية اللازمة للمشروع للبدء بضخ الغاز.

المصدر: تاس