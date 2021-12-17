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السودان: انسياب حركة صادر الماشية الى دول الخليج وخاصة السعودية

مال وأعمال

السودان: انسياب حركة صادر الماشية الى دول الخليج وخاصة السعودية
Reuters
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أكدت وزارة الثروة الحيوانية في السودان "انسياب حركة صادر الماشية الى دول الخليج وخاصة السعودية".

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وقال المدير العام لإدارة المحاجر البيطرية وصحة اللحوم، علي آدم، إنه تم تفريغ ثماني بواخر محملة بالماشية الى المملكة العربية السعودية بميناء جدة بلغت جملتها نحو 59561 رأس ضأن وابل ، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 12 ديسمبر الحالى.

وأوضح أن الضأن بلغ 59438 رأسا، والإبل 123 رأسا.

المصدر: وكالة الأنباء السودانية

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