الكويت تعلن عزمها فتح منفذ العبدلي لزيادة التبادل مع العراق

أعلنت الكيت عن فتح منفذ العبدلي مع العراق الأسبوع المقبل لزيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والتنقل بين البلدين، وفق الاشتراطات الصحية التي وضعتها وزارة الصحة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على استمرار التنسيق مع العراق لتأمين الحدود، معلنا عن فتح منفذ العبدلي الأسبوع المقبل لزيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والتنقل بين الكويت والعراق، بما يعود بالمنفعة على البلدين وفق الاشتراطات الصحية التي وضعتها وزارة الصحة.

وأكد الخالد خلال جولة تفقدية في قطاع أمن الحدود وقطاع أمن المنافذ بالحدود الشمالية للبلاد، بذل الجهود لتطوير القدرات الأمنية لمواجهة المستجدات والطوارئ.

وفي ما يخص الوضع الصحي في البلاد، أكد أنه "لا يزال مستقرا، الأمر الذي يتطلب منا متابعة ما يحصل في دول متعددة في العالم من ارتفاع وزيادة انتشار الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، والالتزام بالإجراءات الصحية، ممثلة في ارتداء الكمام والتباعد الجسدي والتطعيم لتخفيف الأضرار من متحور أوميكرون".

وبيّ أن هناك متابعة حثيثة من مجلس الوزراء واللجنة الوزارية لطوارئ كورونا ووزارة الصحة للتطورات بشأن متحور "أوميكرون".

المصدر: "القبس"