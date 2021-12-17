"غازبروم نفط" الروسية تتوقع أرباحا قياسية في 2021

تتوقع شركة "غازبروم نفط" الروسية تسجيل أرباح صافية قياسية في 2021، وقال رئيس الشركة ألكسندر ديوكوف، إن مدفوعات الضرائب للميزانية الروسية ستصل إلى حوالي تريليون روبل.

وسجلت الشركة الروسية في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري وفقا للمعايير الدولية ربحا صافيا بقيمة 357 مليار روبل (حوالي 4.9 مليار دولار).

وهو مستوى يزيد 10 أضعاف عن نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت عائدات الفترة المذكورة 2.162 تريليون روبل بزيادة نسبتها 49.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

المصدر: تاس