مصرف أمريكي يتوقع نمو الطلب على النفط لمستويات قياسية

توقعت مؤسسة "غولدمان ساكس" للخدمات المالية والاستثمارية ارتفاع متوسط الطلب العالمي على النفط الخام إلى مستويات قياسية في العامين القادمين بدعم من زيادة الطلب لقطاع الطيران.

وقال داميان كورفالين مدير أبحاث الطاقة لدى المؤسسة للصحفيين "حدث بالفعل ارتفاع قياسي في الطلب حتى قبل ظهور هذا المتحور الأخير (من فيروس كورونا)، أضف إلى ذلك زيادة في الطلب لقطاع الطيران ولا يزال الاقتصاد العالمي ينمو".

ومضى قائلا: "سترون كيف سيرتفع متوسط الطلب إلى مستوى قياسي جديد قي 2022 ثم في 2023".

وأضاف كورفالين أن التعافي واجه عقبة بارتفاع إصابات كوفيد-19 في مناطق بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية خلال الشتاء، لكن عمليات الإغلاق لا تزال محدودة.

وتتوقع مؤسسة "غولدمان ساكس" نموا مطردا في الطلب العالمي على النفط حتى نهاية العقد الحالي ليصل إلى حوالي 106 ملايين برميل يوميا، إذ يرى أن التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة سيكون تدريجيا.

وقال كورفالين إن السيارات الكهربائية ستخفض الطلب على البنزين قليلا، غير أن الطريق لا يزال طويلا جدا أمام الشاحنات والطائرات للتحول إلى وقود خال من الكربون.

وأضاف: "يباع قرابة ستة ملايين سيارة كهربائية سنويا حاليا. لكن هذا لا يقلل الطلب سوى بأقل من 100 ألف برميل يوميا في سوق حجمها 100 مليون برميل في اليوم، لذلك لا يزال هذا قدرا ضئيلا".

المصدر: رويترز