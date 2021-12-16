"طيران الإمارات" تتسلم آخر طائرة "ايه380" من إنتاج "إيرباص"

أعلنت شركة "طيران الإمارات" أنها تسلمت آخر طائرة "ايه380" من إنتاج "إيرباص" ما يمثل نهاية مرحلة لمجموعة صناعة الطيران الأوروبية، التي مثّل هذا الطراز من الطائرات فشلا تجاريا لها.

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وقالت الشركة وهي أكبر مستخدم لهذا الطراز من الطائرات في العالم إنها تسلمت الطائرة الـ123 من طراز "ايه380" في أسطولها، وكانت مجموعة "إيرباص" التي صنعت ما مجموعه 251 طائرة من هذا الطراز منذ عام 2000 أعلنت وقف إنتاجها في 2019.

وقال رئيس مجلس إدارة "إيرباص" غيوم فوري: "باسم كل فرق "إيرباص" أود استغلال فرصة هذا التسليم لأشكر شركة "طيران الإمارات" بحرارة على ثقتها وشراكتها الطويلة".

من جهتها، قالت شركة "طيران الإمارات" إن "تسلم طائرة جديدة في أجواء لا تزال مطبوعة بالجائحة، يشهد على تفاؤل طيران الإمارات التي هي على قناعة بانتعاش القطاع وعودة الطلب على السفر" وأشارت إلى أنها كانت أول شركة تتقدم بطلبية لشراء طائرات من طراز "ايه380" في العام 2000.

وقال السير تيم كلارك "رئيس طيران الإمارات": "تحظى طائرة "ايه 380" بمكانة خاصة من نواح عدة فقد منحتنا في "طيران الإمارات" الفرصة لإعادة تعريف تجربة السفر وخدمة الطلب بكفاءة في المطارات ذات الطاقة المحدودة وتعزيز نمو شبكتنا وسوف تبقى طائرة "ايه 380" المنتج الرئيسي لنا وركيزة أساسية لخطط شبكتنا في السنوات المقبلة".

المصدر: أ ف ب