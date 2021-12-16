أردوغان يحدد الحد الأدنى للأجور لعام 2022 ويعد بوضع حد للغموض في الشأن الاقتصادي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته عازمة على وضع حد "في أقرب وقت" للغموض السائد في الفترة الأخيرة جراء التقلبات في أسعار صرف الليرة التركية وغلاء الأسعار.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه اليوم الخميس بالمجمع الرئاسي في أنقرة، برفقة وزير العمل وداد بيلغين، وممثلي نقابات العمال ومانحي العمل، إن الحد الأدنى للأجور لعام 2022 سيكون 4 آلاف و250 ليرة تركية.

وأضاف: "أعتقد أننا سنقطع مسافة مهمة للغاية على طريق تعزيز أجواء الثقة والاستقرار من خلال إجراءات جديدة سننفذها (اقتصاديا)".

وشدد الرئيس التركي: على أن "لا المضاربين على أسعار الصرف والفائدة ولا أعداء تركيا في الداخل والخارج ولا الطامعين الجشعين بمقدورهم تحديد مستقبل بلادنا وشعبنا".

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جاءت تصريحات أردوغان بعدما أعلن البنك المركزي التركي في وقت سابق اليوم الخميس خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، ليصبح 14 في المئة.

وهوت الليرة التركية إلى مستويات تاريخية، حيث تم تداولها اليوم عند مستوى 15.4668 ليرة للدولار.

المصدر: الأناضول