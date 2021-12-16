بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة للحد من ارتفاع الأسعار

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع أسعار المستهلكين، ليصبح أول بنك مركزي بين الاقتصادات الرائدة في العالم يفعل ذلك منذ بدء جائحة فيروس كورونا.

ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي من مستوى منخفض قياسي بلغ 0.1٪ إلى 0.25٪ لكبح جماح التضخم المتزايد الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة ونقص العمالة وعوامل أخرى مع تعافي الاقتصاد العالمي من الوباء، في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى زيادة تكلفة الرهون العقارية والقروض.

وكان القرار مفاجئا إلى حد ما بسبب الشكوك الاقتصادية الهائلة المحيطة بانتشار متحور أوميكرون لفيروس كورونا.

يأتي قرار بنك إنجلترا بعد يوم من إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن تسريع تشديده للائتمان حيث وصل التضخم إلى أعلى مستوى له في البلاد منذ 40 عاما في نوفمبر.

في المقابل، من المتوقع أن يصدر البنك المركزي الأوروبي نغمة تحذيرية خلال اجتماعه أيضا اليوم الخميس.

المصدر: AP