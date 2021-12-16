الليرة تنهار بعد قرار المركزي التركي بخفض سعر الفائدة
قرر البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، في ظل ذلك هوت الليرة التركية إلى مستويات تاريخية.
ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" فقد تم تداول العملة التركية عند مستوى 15.4668 ليرة للدولار، وانخفضت بذلك العملة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.
وجاء انخفاض الليرة بعد أن قرر المركزي التركي خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع ليصبح 14%.
#عاجل | المركزي التركي يخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع ليصبح 14 في المئة— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 16, 2021
ويتبع المركزي سياسة خفض سعر الفائدة على الرغم من ارتفاع معدلات التضحم في البلاد.
المصدر: RT + الأناضول
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