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الليرة تنهار بعد قرار المركزي التركي بخفض سعر الفائدة

مال وأعمال

الليرة تنهار بعد قرار المركزي التركي بخفض سعر الفائدة
Reuters
صورة تعبيرية
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قرر البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، في ظل ذلك هوت الليرة التركية إلى مستويات تاريخية.

ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" فقد تم تداول العملة التركية عند مستوى 15.4668 ليرة للدولار، وانخفضت بذلك العملة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

الليرة تنهار بعد قرار المركزي التركي بخفض سعر الفائدة
bloomberg

وجاء انخفاض الليرة بعد أن قرر المركزي التركي خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع ليصبح 14%.

ويتبع المركزي سياسة خفض سعر الفائدة على الرغم من ارتفاع معدلات التضحم في البلاد.

المصدر: RT + الأناضول

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