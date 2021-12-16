الجانب الألماني لا يتوقع اتخاذ قرار حول "السيل الشمالي-2" في النصف الأول من 2022

ذكرت "بلومبرغ"، أن المنظم الألماني لا يتوقع اتخاذ قرار في النصف الأولى من 2022 بشأن "السيل الشمالي-2"، المتكون من أنبوبين لضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق.

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بدوره، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم أن مشروع "السيل الشمالي-2" يحظى باهتمام جميع المستهلكين الأوروبيين.

وجاء تعليق بيسكوف ردا على سؤال طرح حول فيما إذا كان هناك تهديد للمشروع بعد دعوات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لفرض عقوبات ضد روسيا.

وكانت الوكالة الألمانية قد طالبت في نوفمبر الماضي، "نورد ستريم-2"، الشركة المسؤولة عن تشغيل مشروع الغاز الروسي "السيل الشمالي-2"، بتسجيل شركة تابعة لها بألمانيا، وأشارت إلى أن إجراءات اعتماد المشروع ستستمر بعد تنفيذ هذه الخطوة.

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، يمتدان من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الغاز الروسية "غازبروم" الانتهاء بشكل كامل من مد أنبوبي المشروع. بعد ذلك تم ملء الأنبوبين بالغاز في عملية فنية أخرى لإنهاء جاهزية الأنبوبين. والآن يجري العمل على إصدار التصاريح الألمانية اللازمة للمشروع للبدء بضخ الغاز.

المصدر: تاس