كيف تفاعلت الأسواق العالمية بعد قرار الفدرالي الأمريكي؟

ارتفعت بورصات عالمية، ومن ضمنها بورصة موسكو، بعد قرار الفدرالي الأمريكي إنهاء برنامجه لمشتريات السندات المرتبط بالجائحة في مارس 2022.

وبحلول الساعة 11:50 بتوقيت موسكو من تعاملات اليوم، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 2.96% إلى 3728 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 3.71% إلى 1598 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، قفز اليوم سهم شركة مبيعات التجزئة الروسية "لينتا" بنسبة 9.48% إلى 1.259 ألف روبل، بعد أنباء أن "لينتا" ستشتري شركة التجزئة على الإنترنت "أوتكونوس".

ويأتي ارتفاع بورصة موسكو في ظل صعود سجلته الأسواق الأوروبية وبورصة "وول ستريت" بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) إنه سينهي برنامجه لمشتريات السندات المرتبط بالجائحة في مارس 2022.

وأشار البنك المركزي الأمريكي إلى أن زيادات الأسعار تجاوزت هدفه للتضخم. ويمهد إعلان المركزي إنهاء مشتريات السندات الطريق أمام ثلاث زيادات في أسعار الفائدة، كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية، بحلول نهاية 2022.

الأسهم الأوروبية:

ارتفع مؤشر FTSE 100 البريطاني، بحلول الساعة 11:50 بتوقيت موسكو، بنسبة 1.16% إلى 7253 نقطة، وصعد مؤشر CAC40 الفرنسي بنسبة 1.62% إلى 7039 نقطة، وزاد مؤشر DAX الألماني بنسبة 1.44% إلى 15749 نقطة.

بورصة "وول ستريت":

وأنهى المؤشر "ستاندر آند بورز 500" تعاملات أمس على ارتفاع بنسبة 1.63% إلى 4708.37 نقطة، في حين قفز المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2.17% ليغلق عند 15568.58 نقطة، وأغلق المؤشر "داو جونز" الصناعي مرتفعا بنسبة 1.1% إلى 35934.37 نقطة.

المصدر: RT