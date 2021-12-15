البنك المركزي الأمريكي يتوقع في 2022 بلوغ معدل التضخم 2.6% ونمو الناتج المحلي بنسبة 4%

توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أن يبلغ معدل التضخم 2.6% وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 4%، في العام 2022 المقبل.

وحسب وكالة "رويترز"، فإن المجلس يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 4% في 2202 و2.2% في 2023 و2.0% في 2024.

كما توقع المجلس أن يبلغ معدل التضخم 2.6% في 2022 و2.3% في 2023 و2.1% في 2024، وأن يبلغ معدل البطالة 3.5% في كل من 2022 و2024 و2025.

فيما توقع أن يبلغ سعر فائدة الأموال الاتحادية 0.9% في نهاية 2022 وأن يصل إلى 1.6% في نهاية 2023.

وقال المجلس إنه سينهي برنامجه لمشتريات الأصول في مارس المقبل.

كما قرر خفض الوتيرة الشهرية لصافي مشتريات الأصول بمقدار 30 مليار دولار بدءا من منتصف يناير المقبل.

المصدر: "رويترز"