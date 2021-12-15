تأسيس منظومة مالية مستقلة.. أبرز الجوانب الاقتصادية من مباحثات بوتين وشي

تحدث يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي عن الجانب الاقتصادي من مباحثات الرئيس الروسي مع نظيره الصيني شي جين بينغ، التي جرت اليوم عبر تقنية الفيديو.

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وقال أوشاكوف إن بوتين وشي ناقشا اليوم مشروع "قوة سيبيريا-2" وهو مشروع لمد أنابيب غاز لضخ الوقود الأزرق من روسيا إلى الصين.

كذلك أشار أوشاكوف إلى أن الرئيسين بحثا أيضا مسألة تأسيس منظومة مالية مستقلة لخدمة العمليات التجارية بين روسيا والصين، التي من المتوقع أن تتجاوز مستوى 200 مليار دولار في المستقبل القريب.

وقال أوشاكوف: "تم إيلاء اهتمام خاص لضرورة تكثيف الجهود لإنشاء بنية تحتية مالية مستقلة لخدمة العمليات التجارية بين روسيا والصين. الحديث يجري عن إنشاء بنية تحتية لا يمكن أن تتأثر بدول ثالثة".

وأضاف مساعد الرئيس الروسي أن بوتين وشي جين أيدا مسألة زيادة حصة التعاملات بالعملات الوطنية في التسويات التجارية بين روسيا والصين. كما أشار أوشاكوف إلى أن القائدين تبادلا وجهات النظر في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية.

بالإضافة إلى ذلك بحث الرئيسان، مسألة إمدادات الحبوب من روسيا والصين، التي تعد سوقا واعدة.

وفي ربيع العام 2020 أوعز الرئيس الروسي لشركة "غازبروم" الروسية ببدء المرحلة الأولية من مشروع "قوة سيبيريا-2"، الذي سيسمح بزيادة الإمدادات من روسيا إلى الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

على إثر ذلك بدأت الشركة الروسية أعمال التصميم والمسح للمشروع، والذي من المخطط أن يمر خط الأنابيب من روسيا إلى الصين عبر منغوليا، ويتوقع أن تصل القدرة التمريرية للخط 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

المصدر: تاس