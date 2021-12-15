بنك "بريكس" يوافق على قرض بأكثر من نصف مليار دولار لمشروع مترو في الصين

وافق بنك "بريكس" الجديد للتنمية على قرض بقيمة 3.237 مليار يوان (حوالي 508 ملايين دولار) للصين لبناء المرحلة الأولى من خط المترو السادس في مدينة تشينغداو، بشرق مقاطعة شاندونغ.

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وجرى اتخاذ القرار خلال الاجتماع الثالث والثلاثين لمجلس إدارة البنك، الذي عقد في 14 ديسمبر الجاري، عبر تقنية الفيديو، وذلك وفقا لبيان نشر اليوم الأربعاء على موقع هذه المؤسسة المالية.

وذكر البيان أن القرض سيستخدم لتمويل بناء خط مترو أنفاق بطول 30.19 كم على الساحل الشرقي لمدينة تشينغداو، الأمر الذي سيساعد في تحسين البنية التحتية للنقل في مواجهة الطلب المتزايد على حركة الركاب في المنطقة.

ومع الموافقة على القرض بلغ إجمالي محفظة المشاريع، التي وافق عليها بنك "بريكس" 29.5 مليار دولار.

و"بريكس" عبارة عن مجموعة دول تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، تأسست في 2006. وتعتبر المجموعة صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وتساههم دول "بريكس" بنحو 22% من إجمالي الناتج العالمي، وتحتل قرابة 26% من مساحة الأراضي في العالم.

وتم تأسيس بنك التنمية الجديد لدول مجموعة "بريكس" على أساس اتفاقية حكومية دولية تم توقيعها في قمة "بريكس" السادسة في البرازيل في يوليو 2014. الغرض من البنك هو تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول البريكس والبلدان النامية.

المصدر: تاس