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مجلس الشيوخ الأمريكي يقر زيادة سقف الديون

مال وأعمال

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر زيادة سقف الديون
Reuters /FW1F/Matthew Lewis
مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي
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أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الثلاثاء، زيادة سقف الديون بمقدار 2.5 تريليون دولار إلى 31.4 تريليون، في خطوة من شأنها أن تمنع أي تخلف عن سداد ديون وزارة الخزانة في الأسابيع المقبلة.

ويمهد إقرار مجلس الشيوخ الطريق أمام مجلس النواب للتصويت على التشريع وإرساله إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ليصبح قانونا بعد مناقشة مطولة في الكونغرس.

يذكر أن مشروع قانون الإنفاق المحلي الشامل الذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن والبالغ حجمه 1.75 تريليون دولار يهدف إلى تقليص الديون الأمريكية مع مرور الوقت عبر توفيره إيرادات تتجاوز تريليوني دولار من خلال ضمان دفع الشركات الكبيرة والأمريكيين الأكثر ثراء نصيبهم العادل.

المصدر: "رويترز"

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