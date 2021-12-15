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لافروف: هناك طابور من الشركات الروسية الراغبة في العمل في المنطقة الصناعية بالسويس

مال وأعمال

لافروف: هناك طابور من الشركات الروسية الراغبة في العمل في المنطقة الصناعية بالسويس
AFP Ahmad HASSAN
صورة من الأرشيف
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن هناك عددا كبيرا من الشركات الروسية التي ترغب في العمل في المنطقة الصناعية بقناة السويس في مصر.

وقال لافروف في مقابلة مع قناة TeN المصرية، نشر نصها على موقع الخارجية الروسية، يوم الثلاثاء، إن المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس "لها قدرات هائلة. وهي لا تزال في مرحلة الإطلاق، وهناك الآن طابور من الشركات الروسية التي ترغب بالعمل فيها، وإقامة الإنتاج هناك".

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وتابع لافروف قائلا: "هذا الأمر له أهمية مبدئية ليس فقط للسوق المصرية، بل هذا البرنامج له بعد إقليمي. وأعتقد أنها لن تساعد في تطوير الشراكة الثنائية الروسية المصرية فحسب، بل وستعطي زخما قويا للنمو الاقتصادي للجمهورية بالذات".

وأشار الوزير إلى أن العلاقات بين روسيا ومصر وصلت إلى مستوى "لم يكن له مثيل في التاريخ".

المصدر: موقع الخارجية الروسية

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