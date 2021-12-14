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السعودية: نتوقع استقرارا لمستويات الدين في الأجل المتوسط

مال وأعمال

السعودية: نتوقع استقرارا لمستويات الدين في الأجل المتوسط
twitter/ @SaudiNDMC
الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، هاني المديني.
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ذكر الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الديون في السعودية، هاني المديني، أن سلطات المملكة تتوقع أن تشهد مستويات الدين للبلاد استقرارا في الأجل المتوسط.

قال المديني خلال ملتقى تطور أسواق الدين والتطورات المستقبلية، في الرياض اليوم الثلاثاء: "نتوقع استقرار مستويات الدين في الأجل المتوسط".

وأضاف أن السعودية تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين عبر دخول المستثمر الأجنبي بالسوق المحلية.

وأشار في هذا السياق إلى أن لدى مركز الدين العام، هاجس توسيع قاعدة المستثمرين، من رقم محدود من المؤسسات في عام 2015 إلى إطلاق برنامج صكوك السعودية المتوافقة مع الشريعة مع تقليل حجم الاكتتاب إلى 1000 ريال، بما يسمح لإنشاء صناديق الأفراد، إضافة إلى الدخول للسوق الدولي وسوق اليورو، بما يوسع قاعدة المستثمرين بأدوات الدين السعودية إلى عشرات الآلاف.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + "رويترز"

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