 
مباشر
عاجل
مجلس التعاون الخليجي: نتطلع لأن يكون للإدارة الإيرانية الجديدة دور إيجابي في تخفيف حدة التوتر

مصر.. مجلس النواب يرجئ استكمال مناقشة قانون فرض رسوم على بعض السلع

مال وأعمال

مصر.. مجلس النواب يرجئ استكمال مناقشة قانون فرض رسوم على بعض السلع
Facebook@cpyp.egypt
نواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ryh7

رفض عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب المصري مشروع القانون المقدم من الحكومة بفرض رسوم تنمية موارد على بعض السلع والخدمات.

إقرأ المزيد
تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد في مصر
تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد في مصر

وقد كان نواب التنسيقية محمود بدر وخالد بدوي وأحمد مقلد ومحمد عبد العزيز رفضوا في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء مشروع القانون المعروض، بسبب أنه يحمل على المواطنين أعباء جديدة، ويفرض رسوما على السلع المعمرة وبعض السلع الأخرى والخدمات والأنشطة الفنية، مثل السينما وبعض العروض الفنية وبعض الأنشطة السياحية، مما اعتبره نواب التنسيقية مساسا بالطبقة الوسطى، في ظل تحمل المواطن أعباء الإصلاح الاقتصادي.

وقد وافق المجلس على إرجاء المناقشة استجابة لرفض نواب التنسيقية لإعادة النظر في القانون.

ناصر حاتم

 

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا