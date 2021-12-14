مباحثات سورية صربية تمهيدا لتوقيع اتفاقية في مجال الزراعة

أبدت الحكومة السورية استعدادها لتوقيع اتفاقية للتعاون مع صربيا بعد التوصل لصيغتها النهائية، وتقديم التسهيلات كافة لإقامة الاستثمارات في سوريا.

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وخلال لقائه مساعد وزير الخارجية الصربي للتعاون الثنائي فلاديمير ماريتش، في دمشق، قال وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا: "جاهزون لتوقيع اتفاقية التعاون بعد التوصل لصيغتها النهائية، وتقديم كافة التسهيلات لإقامة الاستثمارات في سوريا وفق قانون الاستثمار الجديد" وأشار إلى دور القطاع الخاص في سوريا وضرورة تأسيس مراكز أو مكاتب تجارية في البلدين للقيام بعمليات الربط وتنسيق العلاقات التجارية.

ولفت الوزير السوري إلى أهمية التبادل التجاري في مجال توريد الأسمدة ومستلزمات الإنتاج والآليات الزراعية الحديثة والأعلاف، وبالمقابل تصدير الحمضيات والتفاح وزيت الزيتون ونباتات الزينة، بالإضافة إلى إمكان نقل التجربة السورية في مجال إنتاج الأعداء الحيوية كبديل عن المبيدات للقضاء على الكثير من الحشرات".

ماريتش أبدى استعداد بلاده لإقامة معمل للأسمدة في سوريا، والمشاركة في المناقصات التي يتم الإعلان عنها، وخاصة في مجالات توريد الجرارات الحديثة والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الزراعي والمبيدات.

المصدر: RT