المركزي العراقي: ارتفاع احتياطات البلاد من العملات الأجنبية إلى 64 مليار دولار
Reuters
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أعلن المصرف المركزي العراقي ارتفاع احتياطيات العراق من العملات الأجنبية إلى 64 مليار دولار من 48 مليار دولار، منذ أن خفض العراق قيمة عملته قبل نحو عام.
وقال محافظ المصرف مصطفى غالب إن خفض قيمة العملة ساعد في زيادة الاحتياطيات، وأن الاقتصاد العراقي صار أفضل بكثير مما كان عليه في منتصف جائحة فيروس كورونا، عندما تراجعت أسعار النفط وكانت بغداد تجري محادثات أولية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض محتمل.
المصدر: "رويترز"
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