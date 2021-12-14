"سوناطراك" الجزائرية و"إيني" الإيطالية توقعان عقدا بـ1.4 مليار دولار لاستكشاف وإنتاج النفط

وقعت شركتا الطاقة الجزائرية "سوناطراك"، والإيطالية "إيني"، اليوم الثلاثاء، عقدهما الأول في إطار القانون الجزائري الجديد الخاص بالنفط والغاز.

وقالت "سوناطراك" في بيان إن العقد جديد يخص "الاستكشاف والإنتاج بمنطقة حوض بركين، بمبلغ استثمار يقدر بـ1.4 مليار دولار أمريكي، لإنتاج ما قدره 45000 برميل في اليوم، وهو أول عقد يبرم في إطار قانون المحروقات الجديد 19-13".

كما وقع الجانبان اتفاقية "تتعلق بالتعاون الاستراتيجي بين الشركتين في مجال الانتقال الطاقي، بهدف تعزيز البحث والتطوير في المجال التكنولوجي، خاصة في مجالات إنتاج الطاقة الشمسية، واستكشاف الليثيوم، وإنتاج الوقود الحيوي وإنتاج الهيدروجين".

المصدر: RT